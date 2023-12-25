Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Rumah di Way Kanan Alami Kerusakan

WAY KANAN - Akibat hujan deras disertai angin kencang, beberapa rumah di Kampung Kali Papan, Kecaman Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan mengalami kerusakan, Senin (25/12/2023).

Dari informasi yang dihimpun MNC Portal diketahui bahwa rumah yang mengalami kerusakan, sementara dilaporkan warga berjumlah 7 rumah di Kampung Kali Papan.

BACA JUGA:

"Ya Pak di dusun kami yang di Kalipapan aja ada kurang lebih 7 rumah yang rusak," ungkap Deden Sapta warga Kali Papan.

Deden Sapta menerangkan bahwa kerugian rumah rumah tersebut akibat hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung tadi malam, Minggu (24/12/2023).

BACA JUGA:

"Hujan angin semalam pak pukul 20.30," kata Deden.

Menurut Deden, salah satu korban kerusakan rumah yang bernama Jun (40) mengatakan kerugian yang dialaminya kurang lebih Rp5 juta.

Sementara laporan peristiwa kejadian kerusakan rumah akibat hujan dan angin kencang diketahui pertama kali dari informasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Way Kanan melalui Kasi Kedaruratan Asep Alex Hendra.