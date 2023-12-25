Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Rumah di Way Kanan Alami Kerusakan

Yuswantoro , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:18 WIB
Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Rumah di Way Kanan Alami Kerusakan
Rumah rusak diterjang angin kencang. (Foto: Yuswantoro)
A
A
A

WAY KANAN - Akibat hujan deras disertai angin kencang, beberapa rumah di Kampung Kali Papan, Kecaman Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan mengalami kerusakan, Senin (25/12/2023).

Dari informasi yang dihimpun MNC Portal diketahui bahwa rumah yang mengalami kerusakan, sementara dilaporkan warga berjumlah 7 rumah di Kampung Kali Papan.

 BACA JUGA:

"Ya Pak di dusun kami yang di Kalipapan aja ada kurang lebih 7 rumah yang rusak," ungkap Deden Sapta warga Kali Papan.

Deden Sapta menerangkan bahwa kerugian rumah rumah tersebut akibat hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung tadi malam, Minggu (24/12/2023).

 BACA JUGA:

"Hujan angin semalam pak pukul 20.30," kata Deden.

Menurut Deden, salah satu korban kerusakan rumah yang bernama Jun (40) mengatakan kerugian yang dialaminya kurang lebih Rp5 juta.

Sementara laporan peristiwa kejadian kerusakan rumah akibat hujan dan angin kencang diketahui pertama kali dari informasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Way Kanan melalui Kasi Kedaruratan Asep Alex Hendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860/viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/340/3016177/diterjang-angin-kencang-penyangga-mal-pelayanan-publik-muarojambi-roboh-m8leAy1ZTT.jpg
Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/340/2997166/bangunan-minimarket-di-pandeglang-porak-poranda-diterjang-angin-kencang-nyaris-timpah-warga-ixZsECpJy8.jpg
Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984281/3-rumah-ambruk-diterjang-angin-kencang-ibu-dan-anak-bayi-ikut-jatuh-ke-laut-TUmfioloQs.jpg
3 Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang, Ibu dan Anak Bayi Ikut Jatuh ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984221/hujan-badai-rusak-5-rumah-dan-robohkan-tiang-listrik-di-kolaka-gMhD6THMjQ.jpg
Hujan Badai Rusak 5 Rumah dan Robohkan Tiang Listrik di Kolaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/340/2983439/diterjang-angin-kencang-puluhan-rumah-di-lebak-rusak-salah-satunya-ambruk-eq6qEBkdhX.jpg
Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Lebak Rusak, Salah Satunya Ambruk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement