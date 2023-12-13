Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang, Puluhan Rumah di Kolaka Timur Rusak Parah

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:34 WIB
Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang, Puluhan Rumah di Kolaka Timur Rusak Parah
Rumah rusak di Kolaka Timur (foto: dok ist)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Sebanyak 32 unit rumah alami kerusakan usai diterjang angin kencang di Desa Tongauna, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/12/2023). Beberapa Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi karena rumah mereka rata dengan tanah.

Kepala BPBD Kolaka Timur, Dewa Made Ratmawan mengatakan hujan deras yang disertai angin kencang tersebut berlangsung pada sore hari. Para pemilik rumah berlarian untuk menyelamatkan diri disaat tempat tinggal mereka diterjang angin.

Pihaknya sendiri masih menunggu rincian data dari camat setempat terkait jumlah rumah yang alami rusak berat. Demikian juga dengan upaya penyaluran bantuan sedang dikordinasikan kepada instansi terkait agar segera didistribusi ke korban terdampak.

"Bantuan khusus dari kami telah kami kordinasikan ke camat terkait untuk segera disalurkan. Jumlahnya terbatas mengingat saat ini sudah akhir tahun," katanya kepada MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
