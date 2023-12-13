Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang, Puluhan Rumah di Kolaka Timur Rusak Parah

KOLAKA TIMUR - Sebanyak 32 unit rumah alami kerusakan usai diterjang angin kencang di Desa Tongauna, Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/12/2023). Beberapa Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi karena rumah mereka rata dengan tanah.

Kepala BPBD Kolaka Timur, Dewa Made Ratmawan mengatakan hujan deras yang disertai angin kencang tersebut berlangsung pada sore hari. Para pemilik rumah berlarian untuk menyelamatkan diri disaat tempat tinggal mereka diterjang angin.

BACA JUGA: Waspada Hujan Disertai Petir di Sleman Bagian Utara

Pihaknya sendiri masih menunggu rincian data dari camat setempat terkait jumlah rumah yang alami rusak berat. Demikian juga dengan upaya penyaluran bantuan sedang dikordinasikan kepada instansi terkait agar segera didistribusi ke korban terdampak.

"Bantuan khusus dari kami telah kami kordinasikan ke camat terkait untuk segera disalurkan. Jumlahnya terbatas mengingat saat ini sudah akhir tahun," katanya kepada MNC Portal.