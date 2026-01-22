Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet Imbas Hujan Deras

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:55 WIB
Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet Imbas Hujan Deras
Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet Imbas Hujan Deras (Riyan Rizki)
JAKARTA - Hujan deras melanda Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (22/1/2026) pagi ini. Akibatnya, lalu lintas di sejumlah jalanan Jakarta macet parah.

1. Lalin Macet

Berdasarkan pantauan sejak pukul 09.30 WIB, Jalan Gatot Subroto arah Slipi, tepatnya di depan Polda Metro Jaya macet parah. Terlihat kendaraan tersebut saling membunyikan klaksonnya.

Untuk lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan juga mengalami kepadatan. Tampak sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi untuk mengurai kemacetan.

Sementara itu, untuk lajur Tol Semanggi, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arah. Kendaraan terlihat melintas di kedua arah tanpa hambatan berarti.

Selain itu, kabut tebal pun terlihat sehingga menutupi sejumlah gedung-gedung tinggi yang berada di sekitar kawasan Gatot Subroto.

 

Telusuri berita news lainnya
