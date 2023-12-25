Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Kantongi Pelempar Bom Molotov ke Sekretaris PWNU Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:00 WIB
Polisi Kantongi Pelempar Bom Molotov ke Sekretaris PWNU Lampung
Sekretaris PWNU Lampung dilempar bom molotov (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polda Lampung kembali menerima laporan dugaan teror pelemparan bom molotov di rumah Sekretaris Persatuan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik saat dikonfirmasi, Senin (25/12/2023).

Umi membenarkan, rumah Sekretaris PWNU Lampung Hidir Ibrahim di Jalan Raden Gunawan, Rajabasa, Bandarlampung kembali dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu (24/12) dini hari.

"Benar, sudah ada laporan di Polresta Bandarlampung," ujar Umi.

Umi menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, bom molotov yang dilempar oleh pelaku hanya mengenai tembok bagian luar rumah Ketua GP Ansor Lampung tersebut. Selain itu, lanjut Umi, saat kejadian teror, rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal oleh penghuninya ke luar kota.

Umi mengungkapkan, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih melakukan pengejaran.

"Polda sudah mengantongi nama pelakunya," kata Umi.

Disinggung soal pelaku teror merupakan orang yang sama dengan teror sebelumnya yang terjadi pada Sabtu (16/12) dini hari lalu, Umi membenarkan.

"Iya, diduga pelakunya sama. Saat ini masih dilakukan pengejaran," ucapnya.

