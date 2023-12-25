Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Sebut Pesantren Punya Peran Majukan Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |01:34 WIB
Mahfud MD Sebut Pesantren Punya Peran Majukan Bangsa
Mahfud MD sebut ponpes punya peran majukan bangsa. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Majelis Dzikir dan Peringatan Haul KH Ahmad Maimun Adnan ke-9 pendiri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bungah, Gresik, Jawa Timur, Minggu (24/12/2023).

Pada kunjungan itu, Mahfud diminta memberikan tausiah. Dalam tausiahnya, Mahfud bicara peran pesantren bagi kemajuan bangsa.

Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya di ada sekolah-sekolah umum, tapi masa depan Indonesia juga terletak di Pesantren. Ia pun mencontohkan tokoh bangsa dari lulusan pesantren.

"Saya ini lulusan pesantren, Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin juga lulusan Pesantren bisa ngelola negara, maka belajarlah baik-baik di pesantren," pesan Mahfud untuk para santri.

Menurutnya, lembaga pendidikan pesantren, memiliki kelebihan. Salah satunya, pesantren tidak hanya memberi ilmu pengetahun, melainkan juga memberi fundamental moral.

"Orang Pesantren itu biasanya tawadu, tidak serakah dan tidak sewenang-wenang, karena landasan moralnya sudah kuat," ucap Mahfud.

Halaman:
1 2
      
