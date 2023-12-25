Gempa M3,3 Guncang Pacitan Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Senin (25/12/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 07:05 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 25-Dec-2023 07:05:50WIB, Lok:9.16LS, 111.45BT (115 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )