INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Terjatuh saat Selfie, Wisatawan Pantai Selatan Niyama Tulungagung Hilang

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:05 WIB
Terjatuh saat <i>Selfie</i>, Wisatawan Pantai Selatan Niyama Tulungagung Hilang
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
TULUNGAGUNG – Perayaan libur natal 2023 dan tahun baru (Nataru) di kawasan Pantai Selatan Niyama, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Jawa Timur memakan korban.

Seorang wisatawan terjatuh ke dalam air Kedungmuko kawasan pantai Niyama dan hilang terseret arus air. Informasi yang dihimpun, insiden terjadi saat yang bersangkutan berswafoto alias selfie di pinggir lokasi. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan.

“Iya benar, satu orang hilang dan saat ini masih proses pencarian,” ujar Kapolsek Besuki Polres Tulungagung AKP Muhammad Samsu kepada wartawan Senin (25/12/2023).

Korban merupakan remaja laki-laki yang sedang berwisata ke pantai Selatan Niyama bersama beberapa rekannya, yakni dari informasi yang dihimpun semuanya mahasiswa.

Korban informasinya warga Tulungagung. Usai bermain air, korban bersama rombongan kemudian bergeser ke lokasi Kedungmuko yang masih satu kawasan dengan Pantai Niyama.

Informasinya, mereka berhenti lantaran gerah oleh udara panas siang hari. Di tepi Kedungmuko, korban dan beberapa rekannya kemudian berfoto selfi. Entah apa yang terjadi, korban tiba-tiba tergelincir dan tercebur ke dalam air.

Menurut Samsu, dari keterangan yang diperoleh petugas, korban tidak bisa berenang. Begitu terjatuh, korban tidak berusaha bergerak menepi, justru ke tengah.

Dalam waktu cepat tubuhnya digulung ombak. Sebelum lenyap, rekan korban sempat menolong dengan menggunakan galah, namun gagal karena kurang panjang.

“Kabarnya yang bersangkutan tidak bisa berenang. Terkait identitasnya kita masih menghimpun keterangan,” terang Samsu.

Petugas bersama warga setempat tengah melakukan pencarian. Dengan memakai tali dan galah, beberapa orang, kata Samsu mencoba melakukan penyelaman.

