Liburan Natal, Sejumlah Objek Wisata di Jatim Padat

KOTA BATU - Sejumlah wilayah di Jawa Timur terpantau mengalami kepadatan lalu lintas (lalin) selama libur natal. Hal ini juga berdasarkan pantauan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur selama masa libur natal, sejak Jumat hingga Senin ini.

Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin menyebut, kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa objek wisata di Jawa Timur, salah satunya menuju Wisata Gunung Bromo. Tampak dari pantauan sepanjang hari Minggu kemarin akses masuk Gunung Bromo mulai dari Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, hingga Malang, mengalami kemacetan lalin.

"Wilayah Jawa Timur secara keseluruhan, kemarin, yang terjadi titik kemacetan terparah atau cukup padat adalah mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Malang yang akan mengarah ke objek wisata Bromo," ucap Kombes Pol Komarudin, saat memantau lalu lintas di Kota Batu, pada Senin sore (25/12/2023).

Kemacetan di sana terjadi karena keterbatasan akses kantong parkir yang tak seimbang dengan jumlah kendaraan yang masuk. Apalagi informasi yang didapat dari pengelola wisata, tiket wisata terjual habis sehingga membuat potensi kepadatan lalin terjadi.

"Sementara antusias masyarakat cukup besar. Informasi yang kami dapat dari pengelola juga tiket yang terjual habis. Artinya dengan kapasitas yang ada, tentunya menjadi potensi kepadatan," ungkap dia.

Kepadatan lalu lintas juga terjadi di wisata Taman Safari Pasuruan, maupun kawasan sekitar Magetan, yang memiliki objek wisata, seperti Telaga Sarangan hingga Mojosemi Forest Park. Titik kepadatan lalu lintas juga terjadi di wilayah Malang raya, tepatnya selepas pintu keluar Tol Singosari Malang, menuju Simpang Empat Karanglo.