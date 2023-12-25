Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Liburan Natal, Sejumlah Objek Wisata di Jatim Padat

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:45 WIB
Liburan Natal, Sejumlah Objek Wisata di Jatim Padat
Lalu lintas di Malan (foto: MPI/Avirista)
A
A
A

KOTA BATU - Sejumlah wilayah di Jawa Timur terpantau mengalami kepadatan lalu lintas (lalin) selama libur natal. Hal ini juga berdasarkan pantauan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur selama masa libur natal, sejak Jumat hingga Senin ini.

Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin menyebut, kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa objek wisata di Jawa Timur, salah satunya menuju Wisata Gunung Bromo. Tampak dari pantauan sepanjang hari Minggu kemarin akses masuk Gunung Bromo mulai dari Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, hingga Malang, mengalami kemacetan lalin.

"Wilayah Jawa Timur secara keseluruhan, kemarin, yang terjadi titik kemacetan terparah atau cukup padat adalah mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Malang yang akan mengarah ke objek wisata Bromo," ucap Kombes Pol Komarudin, saat memantau lalu lintas di Kota Batu, pada Senin sore (25/12/2023).

Kemacetan di sana terjadi karena keterbatasan akses kantong parkir yang tak seimbang dengan jumlah kendaraan yang masuk. Apalagi informasi yang didapat dari pengelola wisata, tiket wisata terjual habis sehingga membuat potensi kepadatan lalin terjadi.

"Sementara antusias masyarakat cukup besar. Informasi yang kami dapat dari pengelola juga tiket yang terjual habis. Artinya dengan kapasitas yang ada, tentunya menjadi potensi kepadatan," ungkap dia.

Kepadatan lalu lintas juga terjadi di wisata Taman Safari Pasuruan, maupun kawasan sekitar Magetan, yang memiliki objek wisata, seperti Telaga Sarangan hingga Mojosemi Forest Park. Titik kepadatan lalu lintas juga terjadi di wilayah Malang raya, tepatnya selepas pintu keluar Tol Singosari Malang, menuju Simpang Empat Karanglo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174420//keluarga_korban_di_rs_bhayangkara_polda_jatim-CAPB_large.png
Tangis dan Harap di RS Bhayangkara, Keluarga Korban Ponpes Al-Khoziny Tunggu Kepastian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174369//tim_sar_saat_evakuasi_korban_reruntuhan_ponpes_al_khoziny-5ULG_large.JPG
Jasad Korban Robohnya Ponpes Al Khoziny Sulit Teridentifikasi, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210//curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/519/3150186//jules-9ijP_large.jpg
Polda Jatim Terjunkan 21.501 Personel Gabungan, Amankan Suroan dan Suran Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/519/3147233//polda_jatim_bongkar_grup_wa_dan_fb_kaum_gay_pengikutnya_11_ribu-Ld2V_large.jpg
Polda Jatim Bongkar Grup WA dan FB Kaum Gay, Pengikutnya 11 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/519/3147035//polda_jatim_menangkap_4_pelaku_grup_gay-8g0z_large.jpg
Miris! Mahasiswa di Surabaya Jadi Admin Grup WA Gay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement