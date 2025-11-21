Polda Jatim Kirim Bantuan untuk Pengungsi Semeru, Prioritaskan Balita dan Lansia

JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi erupsi dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru, Jumat (21/11/2025). Bantuan tersebut mencakup kebutuhan balita, ratusan selimut untuk lansia, hingga makanan ringan.

Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce menegaskan, distribusi bantuan diarahkan ke dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo.

Berdasarkan laporan terbaru, Posko SD 04 Supiturang menampung sekitar 214 jiwa dengan kelompok rentan yang cukup besar, yakni 30 balita, satu bayi, tiga ibu menyusui, dua ibu hamil, 16 lansia, dan tiga penyandang disabilitas.

Sementara itu, Posko SMP 2 Pronojiwo dihuni oleh jumlah lansia yang cukup tinggi, yaitu 88 orang, serta 49 anak-anak dan balita.

“Melihat demografi para pengungsi, terutama banyaknya balita dan lansia, bantuan yang kita berangkatkan hari ini adalah langkah tanggap darurat yang tepat sasaran,” ujar Pasma, Jumat (21/11/2025).