HOME NEWS JABAR

Oknum Guru Ngaji Cabuli 15 Santriwati di Purwakarta Berhasil Ditangkap!

Didin Jalaludin , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:31 WIB
Oknum Guru Ngaji Cabuli 15 Santriwati di Purwakarta Berhasil Ditangkap!
Oknum guru ngaji ditangkap. (Foto: Dok Ist)
PURWAKARTA - Tersangka dugaan kasus pencabulan belasan santriwati di Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta sudah ditangkap

Pelaku berinisial OP (46) yang disebut-sebut berprofesi sebagai guru ngaji itu sebelumnya kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah aksi bejatnya terbongkar dan dilaporkan polisi pada awal Desember 2023 lalu.

Kabar penangkapan tersangka dibenarkan oleh Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (25/12/2023) pagi. Polisi akan segera melakukan agenda jumpa pers siang nanti terkait penangkapan okum guru ngaji terduga kasus pencabulan tersebut. 

"Alhamdulillah (pelaku sudah tertangkap). Nanti habis zuhur (konferensi pers),” ungkap AKBP Edwar.

Informasi penagkapan tersangka juga tersebar di media sosial. Sejumlah foto pelaku dengan caption sudah tertangkap disebarkan oleh para pengguna Facebook.

Dalam foto yang tersebar, pelaku tanpak sudah berada di dalam sebuah ruangan dengan mengenakan kaus lengan panjang berwarna hijau lumut dengan celana panjang hitam. Kondisi pelaku juga tanpak lemas. 

"Alhamdulillah atas kapendak. Ustd Open. Kasus pencabulan Di desa Salem. Pondoksalam. Purwakarta. (Alhamdulillah sudah ditemukan. Ustd Open. Kasus pencabulan Di desa Salem. Pondoksalam. Purwakarta),"tulis akun facebook Dowi Moalasa Asamoal mengungah foto pelaku pada, Senin (25/12/2023) pagi. 

Belum diketahui okum guru ngaji yang mengaku ustad itu kapan dan di mana ditangkap. Sebelumnya pelaku kabur dari rumahnya setelah aksi bejatnya terbongkar oleh warga hasil pengakuan para korban yang merukan santri wati sang guru ngaji. 

