HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Bocah Palestina yang Mendadak Tenar di YouTube Usai Terbunuh dalam Serangan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:21 WIB
Kisah Bocah Palestina yang Mendadak Tenar di YouTube Usai Terbunuh dalam Serangan Israel
Kisah bocah Palestina yang mendadak tenar di YouTube usai tewas dalam serangan Israel (Foto: Facebook)
GAZA – Kisah seorang bocah Palestina bernama Awni Eldous menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Mimpinya mendadak menjadi kenyataan setelah dirinya terbunuh dalam serangan Israel di Gaza.

Dalam video yang diposting pada Agustus 2022, ia memegang mikrofon dan tersenyum saat menyatakan ambisinya untuk saluran game YouTube-nya.

“Jadi sekarang teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri: Saya seorang Palestina dari Gaza, berusia 12 tahun. Tujuan dari saluran ini adalah untuk mencapai 100.000 pelanggan, atau 500.000, atau satu juta,” katanya.

Dia mengakhiri video pendeknya dengan mengatakan "damai" kepada 1.000 pelanggannya sebelum menghilang dari pandangan.

Setahun kemudian, Awni menjadi salah satu anak Palestina pertama yang terbunuh dalam perang tersebut.

Kerabatnya mengatakan rumah keluarga Awni terkena serangan Israel pada tanggal 7 Oktober, hanya beberapa jam setelah kelompok bersenjata Hamas menyerbu melintasi perbatasan ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Video Awni sekarang ditonton jutaan kali - dan video lain yang menampilkan dia bermain game komputer tanpa suara ditonton jutaan kali lagi. Hampir 1,5 juta orang telah berlangganan saluran YouTube-nya.

Bagi bibinya, Ala'a, dia adalah seorang anak laki-laki yang bahagia, percaya diri dan suka membantu yang akan membukakan pintu untuknya. Anggota keluarga lainnya memanggilnya "insinyur Awni" karena kecintaannya pada komputer.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
