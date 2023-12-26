97 Rumah Rusak Imbas Hujan Disertai Angin Kencang di Way Kanan Lampung

WAY KANAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan merilis bahwa 97 Rumah alami Kerusakan Akibat Hujan Disertai Angin Kencang di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan alami kerusakan, Senin (25/12/2023).

Seorang warga bernama Deden Sapta menerangkan bahwa kerugian rumah rumah tersebut akibat hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung tadi malam, pukul 20.30 WIB, Minggu (24/12/2023).

"Hujan angin semalam pak pukul 20.30," kata Deden.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Way Kanan melalui Kasi Kedaruratan Asep Alex Hendra, bahwa telah terjadi kerusakan rumah akibat hujan deras disertai angin kencang di Kampung Kali Papan.

"Info rumah tertimpa pohon, kejadian di Kampung Kali Papan, laporan Satgas PB Kampung Kali Papan atas nama Sucipto," ujar Kasi Alex.