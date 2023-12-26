Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Minta Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus Tak Perlu Malu

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:36 WIB
Ganjar Minta Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus Tak Perlu Malu
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

SUKOHARJO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta agar setiap keluarga yang memiliki anak disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk tidak malu.

Justru, kata Ganjar, anggota keluarganya bisa memberikan dukungan dan menemukan bakat apa yang dimiliki sang anak.

Hal tersebut diungkap Ganjar saat mengunjungi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Dusun II, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Tolong sampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain, kalau ada anak-anaknya berkebutuhan khusus, bawa ke sini. Jangan takut, jangan malu. Karena nanti ke depan kita akan bisa menemukan talenta yang luar biasa," kata Ganjar di lokasi, Selasa (26/12/2023).

Ganjar kemudian bercerita bahwa dirinya sudah banyak bertemu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Tidak sedikit dari mereka mengurung anaknya di rumah, dan berakibat anak tersebut tidak berkembang.

Halaman:
1 2
      
