Ganjar Komitmen Entaskan Kemiskinan Lewat Program Satu Keluarga Satu Sarjana

SUKOHARJO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap bahwa kemiskinan selalu menjadi isu setiap kontestasi politik. Untuk itu, ia bersama Cawapres Mahfud MD berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan.

"Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebib baik dari sebelumnya. Maka, ada satu isu yang selalu jadi perdebatan dalam kontestasi politik, kemiskinan," kata Ganjar di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Sejatinya, kata Ganjar, pemerintah sudah mempunyai banyak cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PHK), hingga jaminan kesehatan dan pendidikan.