HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Target Gelar Pasar Murah di 33 Kecamatan Bandung dan Cimahi

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:13 WIB
Caleg Perindo Target Gelar Pasar Murah di 33 Kecamatan Bandung dan Cimahi
Caleg Partai Perindo gelar pasar murah di Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023). (MPI/Arif Budianto)
BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo Dr Djoni Toat Muljadi menargetkan dapat menggelar pasar murah di 33 kecamatan di Kota Bandung dan Cimahi. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat atas naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok.

“Targetnya 33 kecamatan, yaitu 30 di Kota Bandung dan tiga di Kota Cimahi. Ini akan terus kami gelar hingga beberapa pekan ke depan,” ujar Djoni Toat Muljadi, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, kegiatan pasar murah ini adalah bentuk kepedulian Perindo kepada masyarakat. Saat ini harga sembako merangkak naik jelang akhir tahun. Dengan pasar murah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat.

“Jadi kami juga survei ke pasar-pasar. Daya beli memang sangat menurun kemudian juga harga-harga mau di akhir tahun ini meningkat. Jadi kami melihat kebutuhan masyarakat sepertinya minyak goreng ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga komitmen Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

