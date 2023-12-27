Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Konfirmasi Kapal Perangnya Rusak Akibat Serangan Ukraina di Pelabuhan Laut Hitam

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:08 WIB
Rusia Konfirmasi Kapal Perangnya Rusak Akibat Serangan Ukraina di Pelabuhan Laut Hitam
Rusia konfirmasi kapal perangnya rusak akibat serangan Ukraina di Laut Hitam (Foto: Telegram)
A
A
A

RUSIA Rusia mengonfirmasi salah satu kapal perangnya rusak akibat serangan Ukraina di pelabuhan Laut Hitam.

Serangan udara terjadi di Feodosiya di Krimea yang diduduki Rusia pada Selasa (26/12/2023) pagi.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal pendarat besar Novocherkassk dihantam oleh pesawat Ukraina yang membawa peluru kendali.

Panglima Angkatan Udara Ukraina sebelumnya mengatakan pesawat tempurnya telah menghancurkan kapal tersebut.

Menurut pemimpin Krimea yang dilantik Rusia, Sergei Aksyonov, mengatakan satu orang tewas dalam serangan itu. Beberapa orang lainnya dilaporkan terluka.

Enam bangunan rusak dan sejumlah kecil orang harus dibawa ke pusat akomodasi sementara.

Operasi transportasi pelabuhan dikatakan berfungsi normal setelah area tersebut ditutup, sementara kebakaran yang disebabkan oleh serangan tersebut dapat diatasi.

Rekaman yang konon menunjukkan ledakan besar di pelabuhan itu dibagikan oleh komandan angkatan udara Ukraina Letjen Mykola Oleshchuk.

Halaman:
1 2 3
      
