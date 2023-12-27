Tragis, Seorang Ibu Tewas Tertembak Gara-Gara 2 Remaja Bertengkar Soal Hadiah Natal

TAMPA - Dua remaja bersaudara di Florida, Amerika Serikat (AS) telah ditangkap setelah saudara perempuan mereka ditembak dan tewas saat bertengkar soal hadiah Natal.

Wanita berusia 23 tahun itu ditembak di bagian dada oleh saudara laki-lakinya yang masih remaja saat dia membawa putranya yang berusia 10 bulan di dalam mobil, kata kantor sheriff Florida.

Remaja itu kemudian ditembak oleh kakak laki-lakinya yang mengeluarkan senjatanya sendiri, kata Kantor Sheriff Pinellas County.

Ditambahkannya, penembakan itu terjadi setelah perdebatan mengenai siapa yang mendapat lebih banyak hadiah.

Sheriff Bob Gualtieri mengatakan kepada wartawan bahwa remaja yang lebih tua, berusia 15 tahun, lari dari tempat kejadian dan melemparkan senjatanya.

Adik laki-lakinya, berusia 14 tahun, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi stabil dan akan ditahan ketika dia dibebaskan, kata polisi, sebagaimana dilansir BBC.

Jaksa setempat akan meninjau kasus ini dan memutuskan apakah akan menuntutnya sebagai orang dewasa atas pembunuhan saudara perempuannya, tambah Sheriff Gualtieri.