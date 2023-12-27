Jurnalis Mesir Ditemukan Tewas Setelah Ungkap Pembelian Vila Mewah oleh Keluarga Zelensky

KAIRO - Seorang jurnalis investigasi Mesir yang mengungkap pembelian sebuah vila mewah oleh ibu mertua Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy di El-Gouna telah ditemukan tewas, menurut laporan oleh El Mostaqbal.

Jurnalis independen, Mohammed Al-Alawi, melaporkan pembelian vila tersebut seharga USD4,85 juta pada Agustus oleh Olga Kiyashko, membocorkan dokumen yang diduga sebagai bukti klaimnya. Laporan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai korupsi dan penyelewengan bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina yang dilakukan oleh keluarga Zelensky.

Jenazah Al-Alawi ditemukan di kota Hurghada, Laut Merah, dengan ditemukan patah tulang dan lebam di sekujur tubuhnya. Penyebab kematiannya karena pendarahan otak akibat cedera otak parah.

Laporan tersebut, mengutip seorang sumber, juga mengungkapkan bahwa jurnalis tersebut telah dipukuli oleh sekelompok orang, demikian dilansir dari Middle East Monitor.

Tuduhan tersebut telah dibantah oleh kedutaan Ukraina di Mesir dan menyebutnya sebagai “propaganda Rusia”, sementara Orascom Development, pemilik resor El Gouna mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa laporan tersebut “sepenuhnya salah.”