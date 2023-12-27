Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jurnalis Mesir Ditemukan Tewas Setelah Ungkap Pembelian Vila Mewah oleh Keluarga Zelensky

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:43 WIB
Jurnalis Mesir Ditemukan Tewas Setelah Ungkap Pembelian Vila Mewah oleh Keluarga Zelensky
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

KAIRO - Seorang jurnalis investigasi Mesir yang mengungkap pembelian sebuah vila mewah oleh ibu mertua Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy di El-Gouna telah ditemukan tewas, menurut laporan oleh El Mostaqbal.

Jurnalis independen, Mohammed Al-Alawi, melaporkan pembelian vila tersebut seharga USD4,85 juta pada Agustus oleh Olga Kiyashko, membocorkan dokumen yang diduga sebagai bukti klaimnya. Laporan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai korupsi dan penyelewengan bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina yang dilakukan oleh keluarga Zelensky.

Jenazah Al-Alawi ditemukan di kota Hurghada, Laut Merah, dengan ditemukan patah tulang dan lebam di sekujur tubuhnya. Penyebab kematiannya karena pendarahan otak akibat cedera otak parah.

Laporan tersebut, mengutip seorang sumber, juga mengungkapkan bahwa jurnalis tersebut telah dipukuli oleh sekelompok orang, demikian dilansir dari Middle East Monitor.

Tuduhan tersebut telah dibantah oleh kedutaan Ukraina di Mesir dan menyebutnya sebagai “propaganda Rusia”, sementara Orascom Development, pemilik resor El Gouna mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa laporan tersebut “sepenuhnya salah.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/18/3022419/naik-haji-tahun-ini-presiden-mesir-puji-pemerintah-arab-saudi-atas-kelancaran-ibadah-haji-xTpXrtc75h.jpg
Naik Haji Tahun ini, Presiden Mesir Puji Pemerintah Arab Saudi Atas Kelancaran Ibadah haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018197/3-alasan-mesir-masih-tutup-pintu-perbatasan-rafah-mesir-qYxbrNqq3J.jpg
3 Alasan Mesir Masih Tutup Pintu Perbatasan Rafah-Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014072/tentara-mesir-tewas-saat-baku-tembak-dengan-pasukan-israel-di-perbatasan-dekat-rafah-gMig2a4dH5.jpg
Tentara Mesir Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Israel di Perbatasan Dekat Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980856/5-merek-kurma-asli-mesir-s0cwm27gQ0.jpg
5 Merek Kurma Asli Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972877/profil-pelabuhan-el-arish-mesir-yang-menjadi-titik-transit-kri-radjiman-ke-gaza-Y58vKYzTPO.jpg
Profil Pelabuhan El Arish Mesir, yang Menjadi Titik Transit KRI Radjiman ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/18/2971884/mesir-mulai-bangun-tembok-misterius-di-perbatasan-gaza-cegah-pengungsi-palestina-masuk-vnzYUiE9ro.jpg
Mesir Mulai Bangun Tembok Misterius di Perbatasan Gaza, Cegah Pengungsi Palestina Masuk?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement