Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2023: Penyanderaan Pilot Susi Air, Kembali Muncul Foto Bareng Egianus Kagoya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |06:18 WIB
Kaleidoskop 2023: Penyanderaan Pilot Susi Air, Kembali Muncul Foto Bareng Egianus Kagoya
Pilot Susi Air foto bareng Egianus Kagoya (Foto: Facebook/Louisa Silalahi)
A
A
A

 

PENYANDERAAN pilot Susi Air oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kagoya, Philips Mark Methrtens pada 7 Februari 2023, menyorot perhatian publik lantaran saat ini petugas gabungan dari TNI-Polri belum bisa membebaskan sang pilot.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap kendala dalam pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kendalanya masalah berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan (sandera). Kalau kita hitung-hitungannya dengan menggunakan kekuatan itu ya nanti bisa selesai tapi ada apa itu, buntutnya, kan begitu,” ungkap Moeldoko kepada wartawan, Kamis 9 November 2023.

Seluruh operasi penyelamatan sandera dilakukan secara pelan-pelan untuk menghindari buntut negatif. Kendati demikian, Moeldoko menyadari langkah itu memiliki risiko memakan waktu yang lebih lama.

Mantan Panglima TNI itu kemudian menjelaskan langkah itu dilakukan dengan memperkuat tokoh-tokoh adat serta agama yang ada di sana.

Kabar terkini, sang pilot kembali muncul ke publik melalui foto dengan pose salam komando bersama Egianus Kagoya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171753/pemerintah-H8fU_large.jpg
MBG Jadi Bukti Pemerintah Hadirkan Kesetaraan Gizi di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823/perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163509/papua-WFEb_large.jpg
Upacara HUT ke-80 RI di Papua Berjalan Aman dan Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162696/pemerintah-VWBs_large.jpg
Sejumlah Menteri Sambangi Papua Bukti Negara Hadir di Bumi Cendrawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466/pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161353/pejabat_papua-D1OQ_large.jpg
Lantik 92 Pejabat Papua, Pj Gubernur Fatoni: Saya Peringatkan Tetap di Jalan yang Lurus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement