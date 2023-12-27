Kaleidoskop 2023: Penyanderaan Pilot Susi Air, Kembali Muncul Foto Bareng Egianus Kagoya

PENYANDERAAN pilot Susi Air oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kagoya, Philips Mark Methrtens pada 7 Februari 2023, menyorot perhatian publik lantaran saat ini petugas gabungan dari TNI-Polri belum bisa membebaskan sang pilot.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap kendala dalam pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kendalanya masalah berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan (sandera). Kalau kita hitung-hitungannya dengan menggunakan kekuatan itu ya nanti bisa selesai tapi ada apa itu, buntutnya, kan begitu,” ungkap Moeldoko kepada wartawan, Kamis 9 November 2023.

Seluruh operasi penyelamatan sandera dilakukan secara pelan-pelan untuk menghindari buntut negatif. Kendati demikian, Moeldoko menyadari langkah itu memiliki risiko memakan waktu yang lebih lama.

Mantan Panglima TNI itu kemudian menjelaskan langkah itu dilakukan dengan memperkuat tokoh-tokoh adat serta agama yang ada di sana.

Kabar terkini, sang pilot kembali muncul ke publik melalui foto dengan pose salam komando bersama Egianus Kagoya.