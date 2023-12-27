Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pekerja Kelapa Sawit di Riau Tewas Mengenaskan Dalam Rebusan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:27 WIB
Pekerja Kelapa Sawit di Riau Tewas Mengenaskan Dalam Rebusan
kecelakaan kerja di perusahaan sawit (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kecelakaan kerja terjadi di perusahaan perusahaan kelapa sawit PAS (Pabrik Agro Sejahtera) Asian Agri di Riau. Seorang pekerja tewas secara mengenaskan di dalam rebusan pemisahaan buah tandan segar (TBS) sawit.

Korban adalah Welki (42) warga Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu. Korban tewas saat bekerjadi sterillizer (rebusan) Pabrik PAS PT.RAU Asian Agri Group (RGE) dalam kondisi luka bakar dan kaki tidak utuh.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia diduga kecelakaan kerja di bagian sterillizer (rebusan). Korban bekerja sebagai Operator Loading Rem yang bekerja mengatur pengisian buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam sterillizer," kata Kasubsi Penmas Polres Inhu, Ipda Misran, Rabu (27/12/2023).

Kejadian ini bermula saat korban bersama rekannya bergantian kerja atau shift malam. Korban bekerja sebagai operator loading rem. Biasanya di lokasi itu bekerja berdua. Namun saat kejadian 25 Desember 2023 korban hanya bekerja sendiri karena rekannya tidak masuk. Peristiwa ini diketahui setelah bagian suplay perebusan buah sawit tidak ada TBS yang masuk.

"Pekerja Fery, sedang bekerja sebagai operator rebusan memberitahukan kepada mandornyabahwa tidak ada suplay buah kelapa sawit yang masuk ke dalam rebusan. Kemudian mandorSuparyo dan rekan lainnya mengecek ke lokasi loading rem dimana tempat korban bekerja, namun korban tidak di temukan dan posisi kompreyor loading rem tersebut dalam keadaan mati/off," ucapnya.

Selanjutnya Suparyo bersama rekan lainnya melakukan pencarian di seluruh areal pabrik PAS namun tidak ditemukan. Namun dan sekira Pukul 03:06 Wib Fery membuka pintu atas Sterillizer(rebusan) untuk mengeluarkan hawa panas dari dalam sterillizer. Kemudian pekerja lain membuka pintu bagian bawah sterillizer untuk mengeluarkan buah kelapa sawit yang telah direbus guna diolah lagi ke trasiing (pemisahan antara brondolan dan janjang sawit).

Selanjutnya pada saat buah kelapa swit yang sudah direbus keluar dari sterillizer salah satu peke melihat tubuh korban berada di pintu keluar bersama sawit yang sudah direbus tersebut. Selanjutnya dia meminta tolong dan mengatakan bahwa korban berada di dalam sterillizer.

Halaman:
1 2
      
