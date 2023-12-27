Ratusan Pimpinan Ponpes di Sukabumi Dukung Ganjar-Mahfud, Harapkan Kebijakan Keberpihakan terhadap Pesantren

SUKABUMI - Sejumlah pimpinan pondok pesantren di Sukabumi dan Cianjur memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pimpinan pondok pesantren berharap adanya kebijakan keberpihakan terhadap pesantren dan guru agama.

Ratusan kyai, ulama dan ustaz, mendoakan pasangan Ganjar-Mahfud pada acara Silaturahmi Mama Sepuh dan Ajengan Anom se-Sukabumi Raya dan Cianjur, di Ponpes Tahfidz Quran Nurul Hidayah, Kota Sukabumi, Rabu (27/12/2023).

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah, Ustaz Ade Ismail berharap Mahfud MD menang dalam kontestasi Pilpres 2024 berpasangan dengan Ganjar Pranowo sehingga dapat membuat kebijakan tersebut.

"Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, saya sekadar penguatan dari pondok pesantren. Kami berharap Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga kebijakannya berpihak kepada pondok pesantren," ujar Ustaz Ade.

Ustaz Ade yang merupakan perwakilan Silaturahmi Mama Sepuh dan Ajengan Anom dari Kabupaten Cianjur, menegaskan keberpihakan yang diinginkan secara utuh bukan hanya sekedar ada tetapi keberpihakannya tidak dirasakan.