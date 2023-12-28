Lantunan Shalawat Sambut Atikoh di Ponpes Ma'aidul Irfan Bandongan Magelang

MAGELANG - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan pengasuh dan santriwan-santriwati di Pondok Pesantren Ma'aidul Irfan, Desa Soropaten, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Pantauan di lokasi, kedatangan Atikoh tiba di lokasi sekira pukul 09.24 WIB dan langsung disambut santriwati yang kompak mengenakan pakaian berwarna serba putih. Nampak juga masyarakat setempat yang turut berbaris.

Dengan perlahan memasuki kawasan Ponpes, Atikoh menyalami santriwati yang menyambutnya. Suasana semakin khidmat ketika kedatangan istri capres yang didukung Partai Perindo itu.

Setelah memasuki salah satu bangunan di sana, Atikoh pun berdialog dengan santriwan-santriwati yang juga ditemani pengasuh Ponpes tersebut, Muhammad Aliyul Munief.

Dalam mengawali sambutannya, Atikoh pun mengajak hadirin untuk melantunkan Shalawat Nariyah.

Sebagai informasi, Atikoh melaksanakan safari politik selama masa kampanye pilpres 2024 pada 27-30 Desember 2023 dengan mendatangi beberapa kota serta kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah.