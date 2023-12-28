Pesan Mahfud di Ponpes Miftahul Ulum Lumajang: Santri Wajib Jaga NKRI

LUMAJANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Ulum di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Kamis (28/12/2023).

Kedatangan Mahfud MD disambut alunan selawat dari ribuan santri Ponpes Miftahul Ulum. Pimpinan sekaligus Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum KH Husni Zuhri kemudian memberikan sorban hitam bercorak merah kepada Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpesan pada para santri untuk merawat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Para santri wajib hukumnya menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Pancasila ini berdasarkan hasil ijtihad para ulama," kata Mahfud MD.

Dia menekankan, pendidikan pesantren merupakan elemen penting untuk membangun NKRI. Sebab, peran ulama besar sangat bepengaruh dalam kemerdekaan Indonesia.

"Berbicara pendidikan pesantren sebagai elemen dari nasionalisme kita. Jadi, nasionalisme kita tidak bisa dilepaskan dari tradisi keilmuan di pesantren. Karena Indonesia merdeka ini dukungan ulama-ulama pesantren yang luar biasa," ujarnya.