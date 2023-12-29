Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tahun 2024 Segera Tiba, Nostradamus Ramalkan Pecahnya Perang Baru dan Bencana Dahsyat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:31 WIB
Tahun 2024 Segera Tiba, Nostradamus Ramalkan Pecahnya Perang Baru dan Bencana Dahsyat
Nostradamus. (Foto: History)
NOSTRADAMUS, ahli astrologi Prancis yang dikenal dengan ramalannya akan masa depan, telah membuat beberapa nubuat tentang tahun 2024. Namun, beberapa di antara ramalan Nostradamus itu memprediksi kejadian buruk yang berpotensi terjadi di tahun depan.

Menurut teksnya yang diterbitkan pada 1555 yang berjudul “Les Propheties” (“Ramalan”), pada 2024 akan membawa perselisihan global yang berkelanjutan, termasuk perang di lautan, kekacauan kerajaan, dan bencana kemanusiaan.

Nubuat Nostradamus tentang masa depan dituangkan dalam 942 ayat puisi yang disebut kuatrain, dan meskipun tulisannya agak kabur, ia dianggap telah meramalkan kebangkitan Adolf Hitler, pembunuhan John F. Kennedy, serangan 11 September, dan COVID-19, di antara beberapa prediksi lainnya.

Meskipun ada beberapa orang yang salah percaya bahwa teksnya telah meramalkan kiamat pada 1999, visi Nostradamus terus berlanjut. Berikut beberapa ramalan Nostradamus yang dikatakan bisa terjadi pada 2024:

Pangeran Harry menjadi Raja


Salah satu bagian dalam teks panjangnya mengatakan bahwa “Raja Kepulauan” akan “diusir dengan paksa.” Ada yang mengira Nostradamus mengacu pada Raja Charles III. Bagian lain yang diduga tentang Charles mengatakan “segera setelah itu (perang yang membawa bencana) seorang Raja baru akan diurapi / Yang, untuk waktu yang lama, akan menenangkan bumi,” menurut IFLScience.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
