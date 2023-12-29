Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Kematian Bertambah, Politisi Elit Rusia Pro-Putin Ditemukan Tewas di Luar Rumahnya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:16 WIB
Daftar Kematian Bertambah, Politisi Elit Rusia Pro-Putin Ditemukan Tewas di Luar Rumahnya
Politisi elit pro-Putin ditemukan tewas di luar rumahnya (Foto: City Duma of Tobolsk/vk.com)
A
A
A

RUSIA - Seorang politisi dari partai Presiden Rusia Vladimir Putin ditemukan tewas di halaman luar rumahnya. Kematian ini menambah menambah daftar elit Rusia yang meninggal dalam keadaan yang tidak jelas dalam beberapa bulan terakhir.

Surat kabar Rusia Kommersant, mengutip Layanan pers Komite Investigasi Wilayah Tyumen di Rusia, melaporkan Vladimir Egorov, Wakil Duma Kota Tobolsk dari partai berkuasa Rusia Bersatu, dilaporkan berusia 46 tahun pada saat kematiannya.

“Tidak ada tanda-tanda eksternal kematian kriminal di tubuh Egorov,” kata penyelidik kepada Kommersant.

“Komite tidak dapat mengkonfirmasi informasi tentang kematian deputi tersebut kepada Kommersant karena mereka masih melakukan otopsi,” lanjutnya.

Sementara itu, media pemerintah Rusia TASS melaporkan pada Kamis (28/12/2023) bahwa Egorov ditemukan tewas di Tobolsk.

Saluran Telegram tidak resmi Baza – yang memiliki tautan ke dinas keamanan Rusia – mengatakan mayat Egorov ditemukan di halaman rumahnya di Jalan Kedrovaya pada Rabu (27/12/2023).

Kommersant dan TASS melaporkan bahwa para penyelidik masih menyelidiki penyebab kematian Egorov, sementara Duma Kota Tobolsk menerbitkan berita kematian di halaman media sosialnya pada Kamis (28/12/2023) yang mengatakan bahwa Egorov meninggal akibat kecelakaan.

Duma memuji Egorov – wakil ketuanya sebelum kematiannya – karena memberikan dukungan komprehensif kepada para peserta Operasi Militer Khusus dan keluarga personel militer yang bertempur di Ukraina dan karena mengambil partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik negara tersebut.

