Kaleidoskop 2023: Mahasiswi Kedokteran Unair Bunuh Diri Gunakan Gas Helium

JAKARTA - Mahasiswi kedokteran hewan UNAIR Surabaya, Bernadette Caroline Angelica (BCA) ditemukan tewas di halaman parkir proyek apartemen di Waru Sidoarjo Jawa Timur.

Caroline Angelica disimpulkan meninggal dunia bunuh diri setelah melakukan uji toksikologi ke tubuh korban.

Saat dilakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan gas helium di sekitar lokasi kejadian.

Polisi juga telah memeriksa saudara kandung korban yang tinggal bersama korban disebuah apartemen di Surabaya. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah orang di lingkungan kampus yang sering berhubungan dengan korban, termasuk dosen pembimbing korban.

BACA JUGA: Bintang Parasite Lee Sun Kyun dan Deret Artis Korea Bunuh Diri Paling Menarik Perhatian

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui selain sebagai mahasiswi kedokteran hewan, korban juga tercatat sebagai asisten dosen di kampusnya.

"Saat ini kita sedang menunggu hasil Autopsi, lalu dilanjutkan uji toksilogi untuk menentukan penyebab kematian korban," kata Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo.

Penyidik juga menelurusi aktivitas Caroline Angelica (21), sebelum ditemukan tewas. Berdasarkan dari rekaman CCTV di depan kamar apartemen terlihat Caroline keluar kamar dengan mengenakan kaos putih, bersandal, dan menenteng sweater biru. Peristiwa itu terekam Sabtu 4 November 2023, pukul 15.00 WIB.