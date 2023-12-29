Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Dua Bocah Dianiaya Nenek, Tak Dikasih Makan hingga Disuruh Ngemis

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:01 WIB
5 Fakta Dua Bocah Dianiaya Nenek, Tak Dikasih Makan hingga Disuruh Ngemis
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dua bocah laki laki berusia dua dan lima tahun diduga dianiaya oleh neneknya, Mulyanah (60) hingga mengalami luka memar.

Ditambah, sang nenek tega tak memberikan makan kepada dua cucunya itu, di kawasan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Desember 2023. Berikut sejumlah faktanya:

1. Dua Anak Tinggal Bersama Ayah dan Neneknya

Dua anak tersebut tinggal dengan ayahnya yang mana satu rumah dengan neneknya. Sementara itu, ibunya sudah pisah rumah karena telah bercerai dengan ayah dari kedua bocah itu.

2. Ibu Kandung Dapat Info dari Tetangga

Siti Badriyah selaku ibunda korban mengaku mendapatkan informasi ini dari tetangganya pada Senin, 25 Desember 2023 bahwa kedua anaknya mendapat siksaan dari neneknya. Peristiwa itu terjadi di kawasan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

“Saya baru tahu dari tetangga saya kalau anak saya dianiaya sama neneknya,” kata Siti saat dihubungi, Kamis (28/12/2023).

3. Tubuh Anak Dipenuhi Memar

 

Siti Badriyah menjelaskan, saat dirinya tiba di lokasi, kondisi anaknnya penuh dengan memar disekujur tubuhnya. Bahkan, saat neneknya itu dipanggil oleh warga membangunkan sang buah hatinya, dia dengan cara kekerasan.

“Saat didatengin aja, dia ngebanguninnya dengan kaki, ditendang-tendang,” ucapnya.

Ketika dirinya berkomunikasi dengan dua anaknya, mereka tidak ada yang berani menjawab. Tatapan kedua anaknya ke arah neneknya seolah takut mendapatkan perlakukan penganiyaan kembali.

“Anak saya, saya tanya. Dia kaya engga berani jawab. Kaya takut sama neneknya. Terus mantan suami saya juga dateng saat itu, dia ngebela pelaku,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
