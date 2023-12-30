Satu Nyawa Melayang Imbas Bentrok Dua Kelompok Preman di Pasar Baru Bekasi

BEKASI - Bentrokan dan baku hantam terjadi antar dua kelompok preman di Pasar Baru Bekasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Rabu (27/12) kemarin. Dalam insiden tersebut, satu nyawa harus melayang.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Muhammad Firdaus menjelaskan keributan diduga lantaran gesekan preman yang kerap meminta jatah ke para pedagang pasar. Saat itu, kelompok preman dari pihak korban terlibat cek-cok dengan pedagang, kemudian kelompok preman dari pihak pelaku yang melihat pun mendatangi keributan itu.

"Kemudian datanglah kelompok pelaku untuk melerai keributan tersebut, namun kedua kelompok baik korban dan juga pelaku ini baku hantam," ucap Muhammad Firdaus, Kamis (28/12/2023).

Polisi menduga ada benda tajam yang digunakan dalam keributan itu. Hal itu lantaran korban meninggal dunia mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri.

Ia juga menerangkan bahwa korban meninggal dunia berinisial K. Sementara korban luka-luka berinisial R.