Ditlantas Polda Riau Patroli Bermotor dan Bersepeda Terkait Cooling System Jelang Pemilu

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Riau secara serentak melaksanakan kegiatan patroli bermotor roda dua dan bersepeda di pusat perbelanjaan baik di pasar tradisional, pasar modern, taman hiburan dan tempat keramaian.

Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, mengatakan patroli ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Cooling System untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan tertib jelang Pemilu 2024.

Sasaran patroli pasar tradisional untuk memantau harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Selain itu, petugas patroli juga memberikan himbauan tentang tertib berlalu lintas, bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah terpengaruh berita hoax menjelang pemilu.

“Petugas patroli dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau hari ini melaksanakan patroli di Pasar Ramayana Pekanbaru dan Mall Ramayana, sedangkan untuk Satlantas jajaran Polda Riau melaksanakan patroli di pasar – pasar tradisional, pasar modern, taman hiburan, serta tempat keramaian lainnya di wilayah hukumnya masing- masing, “ kata Taufiq kepada wartawan, Sabtu (30/12/2023).

Saat ini, lanjut Taufif, masih berlangsung program Direktorat Lalu Lintas Polda Riau yaitu Riau Tertib Berkeselamatan, dengan membagikan brosur-brosur kepada masyarakat.

“Dirlantas Polda Riau mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, bisa bekerja sama untuk menjaga dan menciptakan situasi aman, damai, dan kondusif selama tahapan Pemilu 2024,” ujar Taufiq

Sebelumnya, Ditlantas Polda Riau juga menerjunkan semua personel untuk melaksanakan Patroli Skala Besar alam rangka pengamanan malam pergantian tahun baru.