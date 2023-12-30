Advertisement
HOME NEWS JATENG

Senam Bareng Ibu-ibu di Semarang, Atikoh Ingatkan Gaya Hidup Sehat Cegah Stunting

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:21 WIB
Senam Bareng Ibu-ibu di Semarang, Atikoh Ingatkan Gaya Hidup Sehat Cegah Stunting
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Istri Calon Presiden (Capres) 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menggelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) dan senam Ganjar bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Selain kader PDIP, senam yang digelar di Posko Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Semarang ini juga diikuti oleh sukarelawan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga tersebut.

Kehadiran Atikoh pun langsung menarik perhatian massa yang hadir. Terlihat, mereka yang menggunakan atribut atau pakaian olahraga dominan berwarna merah langsung mendekat untuk meminta salaman dan berswafoto dengan Atikoh.

Selain itu, massa juga mengibarkan bendera merah putih mini. Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan (PDIP) membentuk barikade agar Atikoh bisa melenggang menuju lokasi senam.

Atikoh yang didampingi oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu itu juga disambut oleh Ketua DPC PDIP Semarang Hendrar Prihadi.

Dalam sambutannya, Atikoh mengimbau para ibu untuk menerapkan gaya hidup sehat guna mencegah stunting. Termasuk, soal makanan yang harus dikonsumsi terutama telur yang menurut dia kaya akan protein.

Menurut Atikoh, pencegahan stunting yang paling efektif dimulai dari bayi saat berada di dalam kandungan, bukan setelah lahir.

"Yang penting ketika di kandungan karena seribu hari kehidupan pertama itu mulainya ketika bayi itu masih di kandungan, bukan justru ketika sudah lahir," ucap Atikoh.

