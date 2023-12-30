Atikoh Minta Warga Semarang Saling Mengawasi Kecurangan Pemilu

SEMARANG - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta masyarakat Kota Semarang untuk waspada atas kecurangan-kecurangan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memanfaatkan gawai.

Hal itu ia sampaikan saat melanjutkan safari politik sekaligus serap aspirasi di area Posko Center SDS, Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

"Masyarakat semua kita saling mengawasi, kalau ada kecurangan-kecurangan sekarang ada ini kok (gawai) gampang (lapor) kalau ada yang aneh-aneh," kata Atikoh di lokasi.

Atikoh pun kemudian menceritakan kejanggalan-kejanggalan menjelang Pemilu yang terjadi di daerahnya. Menurutnya, beberapa baliho paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah terpasang tiba-tiba hilang.

"Di kampung saya loh ya, kampung saya sendiri itu baliho banyak sekali yang tiba-tiba hilang pagi hari, ajaib, ini ilmunya apa ya," ucapnya.

Ia pun kemudian menyinggung soal komik Kho Ping Hoo hingga David Copperfield yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan sesuatu.

"Kalau dulu Kho Ping Hoo adanya ilmu menghilangkan kuda, mungkin ini ilmu David Copperfield ilmu menghilangkan sesuatu, dulu kan di (candi) Borobudur, Borobudurnya bisa hilang sekejap, lah ini balihonya bisa hilang semua, ya toh kemana sih hilang ini," ujarnya.