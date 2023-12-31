Malam Tahun Baru, Warga Inggris Berjuang Melawan Angin Kencang dan Hujan Lebat

Warga Inggris berjuang melawan hujan lebat dan angin kencang saat Malam Tahun Baru (Foto: iStockphoto)

LONDON – Pengunjung pesta yang merayakan Malam Tahun Baru kemungkinan besar akan menghadapi hujan lebat dan potensi salju, karena Inggris terus terguncang akibat Badai Gerrit.

Ketika jutaan orang mulai berdatangan pada awal tahun 2024, orang-orang menghadapi pertunjukan kembang api yang lembap ketika hujan dan angin menerpa wilayah garis pantai dan suhu turun hingga mendekati titik beku.

Menjelang tengah malam, Kantor Meteorologi mengatakan Skotlandia kemungkinan akan mengalami kondisi es, sementara curah hujan hingga 25 mm diperkirakan akan melanda Wales dan Irlandia Utara.

Menjelang Malam Tahun Baru, gelombang dingin diperkirakan akan bergerak ke timur melintasi Inggris dan Wales pada Sabtu 30/12/2023), dengan peringatan cuaca berlaku hingga jam 03.00 waltu setempat pada Minggu (31/12/2023) pagi karena kecepatan angin diperkirakan mencapai hingga 75mph di tempat-tempat dekat pantai barat daya.

Peringatan tersebut, yang diberlakukan mulai pukul 11.00 pada tanggal 30 Desember hingga pukul 03.00 keesokan harinya, diperkirakan akan mengakibatkan penundaan transportasi jalan raya, kereta api, udara, dan feri, sehingga kemungkinan besar beberapa komunitas pesisir dan tepi laut di Wales selatan dan Cornwall akan terkena dampaknya. terkena gelombang besar.

Beberapa layanan kereta api kemungkinan besar akan terkena dampaknya, termasuk hilangnya aliran listrik dalam jangka pendek dan penundaan bagi kendaraan yang melaju di jalur tinggi.

Hal ini terjadi setelah Badai Gerrit menyebabkan ribuan rumah tanpa aliran listrik pada Kamis (28/12/2023), dengan sambaran petir berdampak pada 36.000 properti di Wales dan 1.500 rumah di Skotlandia utara yang menyebabkan tidak adanya aliran listrik selama dua malam.