Gempa Dahsyat M7,6, Jepang Perintahkan Evakuasi Warganya Usai Peringatan Tsunami

TOKYO – Jepang telah mendesak warganya untuk segera mengungsi setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter melanda wilayah tengah dan memicu peringatan tsunami.

Peringatan tsunami besar dikeluarkan untuk wilayah pesisir Noto di Ishikawa, peringatan gelombang setinggi 5 meter.

Pihak berwenang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur tetangga Niigata dan Toyama, di mana mereka mengatakan gelombang bisa mencapai 3 meter.

Televisi publik menayangkan tulisan "EVACUATE" dalam huruf besar, mendesak warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi meskipun cuaca dingin.

"Kami menyadari rumah Anda, harta benda Anda semua berharga bagi Anda, namun hidup Anda lebih penting daripada segalanya. Larilah ke tempat setinggi mungkin,” terang seorang presenter NHK mendesak pemirsa yang terkena dampak.

Orang-orang juga mengunggah video rumah dan kereta bawah tanah mereka bergetar saat gempa terjadi.

Badan Meteorologi Jepang mengatakan serangkaian gempa melanda wilayah Noto pada sore hari, dimulai dengan gempa berkekuatan 5,7 skala Richter pada pukul 16:06 waktu setempat (07:06 GMT).

Hal ini diikuti oleh gempa berkekuatan 7,6 skala Richter dan setidaknya lima gempa susulan dalam waktu satu jam.