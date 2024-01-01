Gelombang Tsunami Setinggi 1,2 Meter Terjadi di Wilayah Persisir Barat Jepang

Gelombang tsunami setinggi 1,2 meter terjadi di wilayah pesisir barat Jepang (foto: Ilustrasi/Reuters)

JEPANG – Menurut lembaga penyiaran publik Jepang NHK, Kota Wajima di prefektur Ishikawa, Jepang telah melaporkan gelombang tsunami setinggi sekitar 1,2 meter (3,9 kaki).

Gelombang dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.21. waktu setempat — tak lama setelah gempa berkekuatan 7,5 skala Richter melanda daerah tersebut.

Belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi.

Sejumlah wilayah lain di sepanjang pantai barat Jepang dilaporkan mengalami gelombang tsunami kurang dari 1 meter, antara lain Kota Toyama, Kashiwazaki, pelabuhan Kanazawa, pulau Tobishima, dan pulau Sado.

Menurut Badan Meteorologi Jepang, diperkirakan akan terjadi lebih banyak gelombang: Kota Noto di prefektur Ishikawa masih berada dalam peringatan tsunami besar dengan gelombang diperkirakan mencapai sekitar 5 meter.

Berdasarkan sistem peringatan tsunami Jepang, gelombang yang diperkirakan berukuran kurang dari 1 meter termasuk dalam peringatan tsunami. Sedangkan gelombang yang diperkirakan berada di atas 3 meter termasuk dalam peringatan tsunami sedang dan gelombang yang diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 5 meter termasuk dalam peringatan tsunami besar.