HOME NEWS NUSANTARA

Mesin Kapal Mati di Tengah Laut, 11 Penumpang Gagal Rayakan Malam Tahun Baru di Pulau Berhala

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:32 WIB
Kapal yang mengalami mesin mati (foto: dok ist)
Kapal yang mengalami mesin mati (foto: dok ist)
A
A
A

TANJAB TIMUR - Sebanyak 11 penumpang kapal pompong yang diduga akan merayakan pergantian tahun baru 2024 gagal sampai. Pasalnya, pompong tersebut mendadak mengalami mati mesin di tengah perairan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi

Akibatnya, para penumpang yang berada di kapal pompong panik dan ketakutan.

Kepala Kantor SAR Jambi, Kornelis mengakui adanya kejadian tersebut. "Unit Siaga SAR Nipah Panjang menerima informasi dari salah seorang orang tua penumpang pada Minggu kemarin pukul 14.30 WIB," ujarnya, Senin (1/1/2024).

Disebutkan, telah terjadi 1 kapal pompong mengalami mati mesin di Perairan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjabtim, Provinsi Jambi.

“Untuk kronologisnya, kapal pompong yang membawa 11 penumpang tersebut hendak pergi menuju ke Pulau Berhala," imbuhnya.

Namun, katanya, saat di tengah perjalanan, pompong tersebut mengalami mati mesin.

Usai mendapatkan Informasi tersebut, tim Unit Siaga SAR Nipah Panjang bergerak menuju lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
