HOME NEWS NUSANTARA

Tabrakan Speedboat di Gili Meno, 2 WNA Selamat

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:36 WIB
Tabrakan Speedboat di Gili Meno, 2 WNA Selamat
Kecelakaan speedboat di Gili Meno, 2 WNA selamat. (Ist)
A
A
A

LOMBOK UTARA – Dua warga negara asing (WNA) yang menumpang speedboat Wong Gili bernama Sybil Lynn perempuan asal Inggris bersama pasangannya bernama Osman asal Turki selamat dari kecelakaan tabrakan maut antara speed boat yang terjadi di Gili Meno, pada Senin (1/1/2024) sekitar pukul 01.00 Wita.

Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika kedua boat yakni Wong Gili dan Slow Boat sama-sama menuju Gili Trawangan dari arah Gili Meno.

Juru mudi slow boat M Aripin dan asistennya Adi Putra membawa dua WNA tersebut. Sementara juru mudi speed boat Wong Gili adalah Supriadi.

"Setibanya di pertengahan perairan selat antara Gili Trawangan dan Gili Meno terjadilah kecelakaan laut dan atas kejadian tersebut Kapten Slow Boat atas nama M Aripin tidak ditemukan sedangkan korban yang lainnya berhasil dievakuasi dan dilakukan perawatan secara medis," ujar Didik kepada wartawan.

Atas peristiwa itu, Polres Lombok Utara berkoordinasi dengan Basarnas, TNI AL, dan gabungan dive center untuk mencari M Aripin.

