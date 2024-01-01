Bertemu Petani, Ganjar Dapat Keluhan soal Menurunnya Minat Anak Muda Bertani

PURWOREJO - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani di tengah persawahan di Kelurahan Cangkrep Kidul, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). Sejumlah keluhan dikeluarkan dari para petani kepada Capres berambut putih itu

Ganjar langsung berdialog dengan dikelilingi para petani dan masyarakat setelah tiba di lokasi. Seorang petani bernama Ade Nugroho mengeluh terkait menurunnya minat anak muda dalam bertani dari seorang pemuda bernama

“Anak-anak muda di Indonesia males bertani, padahal anak muda adalah penerus. Bagaimana program Bapak agar bikin anak muda bergairah bertani?” tanya Ade.

Menjawab kegelisahan Ade, Ganjar menerangkan gagasan agar bisa menaikan minat anak muda bertani. Salah satunya menggunakan tekonologi modern dalam pertanian.

“Maka itu yang saya tawarkan teknologi, karena anak muda suka itu, mekanisasi, modernisasi, pertanian, peralatan, mulai dari cara pengolahan tanahnya, bibitnya, cara budidayanya, sampai pascapanennya, itu dengan teknologi bisa,” ujar Ganjar.

Sebagai Calon Presiden, Ganjar pun ingin melihat terlebih dahulu respons para anak muda bilamana bertani menggunakan teknologi modern untuk mengontrol tanamannya. Sektor pertanian dapat mengkolaborasikan teknologi, antara lain metode greenhouse.

“Maka sebenernya saya pancing mereka untuk tertarik enggak, menggunakan komputerisasi untuk mengontrol tanamannya. Tertarik mereka,” jelas Ganjar.