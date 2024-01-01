Dengan KTP Sakti, Ganjar Bakal Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kembali mendapatkan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Ganjar berjanji, apabila dirinya diberi amanah sebagai Presiden 2024, penyaluran bansos akan diberikan tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri bazar minyak murah di GOR Satria, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024). Awalnya, seorang warga bernama Sumarlin mengeluh ke Ganjar karena tidak pernah mendapatkan bansos.

“Pak Ganjar, kenapa saya tidak pernah dapat bantuan apapun, tetangga saya dapat?” tanya Sumarlin ke Ganjar.

Ganjar yang menjawab pertanyaan itu menyebutkan, keluhan seperti itu kerap diterimanya. Oleh karena itu, Ganjar membuat program KTP Sakti.

Dengan KTP Sakti, kata Ganjar, nantinya penerima bansos dapat tepat sasaran. Ganjar mengatakan, dengan KTP Sakti nantinya dapat mengetahui masing-masing kategori tidak mampu.

“Makanya bapak ibu, ini banyak sekali yang protes ke saya, kenapa saya tidak dapat bantuan, tetapi tetangga saya dapat. Mungkin, maaf, bapak ibu dari keluarga tidak mampu,” ucap Ganjar.

“Kita tertibkan lagi. Cukup dengan KTP, Insya Allah dapat bantuan, datanya diperbaiki,” sambungnya.