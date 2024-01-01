Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hary Tanoe : Yang Bisa Membawa Indonesia Emas 2045 Adalah Ganjar-Mahfud

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:48 WIB
Hary Tanoe : Yang Bisa Membawa Indonesia Emas 2045 Adalah Ganjar-Mahfud
Hary Tanoe sebut Ganjar-Mahfud bisa wujudkan Indonesia Emas 2045. (MPI/Riyan Rizki)
SEMARANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, kembali menegaskan alasannya mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 lantaran percaya pasangan tersebut bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri deklarasi dukungan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk Pilpres 2024 oleh Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

“Saya singkat saja, mengusung, mendukung, memilih itu kan pasti punya alasan. Ada 3 paslon, paslon 1, 2, dan 3. Saya secara pribadi paslon terbaik yang bisa membawa Indonesia Emas ya pasangan Ganjar Mahfud,” ucap Hary Tanoe yang disambut tepuk tangan para relawan Apmiso, Senin.

Ia menyebutkan, dirinya mengutip omongan KH Aqil Siroj saat kegiatan Sholawatan di Sidoarjo yang mana pemimpin memiliki 5 syarat. Yang pertama, kata dia, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang tinggi.

“Pak Ganjar secara akademis master lulusan UI dan secara pengalaman kita tidak ragukan lagi. legislatif, DPR RI 2 periode, kemudian Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Pak Mahfud kita ketahui juga sama secara akademis profesor doktor, kemudian secara pengalaman, di zaman Gusdur juga menteri, anggota DPR RI, MK dan sekarang masih sebagai Menko Polhukam,” ucapnya.

Yang berikutnya, kata Hary Tanoe, seorang pemimpin harus adil. Ia pun menilai Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang adil dan tidak memiliki kepentingan pribadi.

Berikutnya, kata Hary Tanoe, seorang pemimpin itu tidak boleh rakus hingga gila kekuasaan. Dia menyebutkan seorang pemimpin harus memegang amanah. Dan ia yakin pasangan tersebut memenuhi hal itu.

