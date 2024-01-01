Launching Program Internet Gratis, Ganjar Akan Bagikan ke Seluruh Pelajar Indonesia

SEMARANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo, me-launching program ‘Gratisin’ yakni internet gratis, super cepat dan merata bagi pelajar Indonesia saat berkampanye di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

Nantinya program andalan dari Ganjar-Mahfud tersebut akan diberikan kepada pelajar di sekolah-sekolah seluruh Indonesia guna mendukung kemajuan dunia pendidikan.

“Maka hari ini saya launching ‘Gratisin!’ internet super cepat, gratis dan merata kepada mereka pelajar,” kata Ganjar saat melaunching di Borsumy Heritage, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

Diakui Capres berambut putih ini, internet sudah menjadi kebutuhan dasar terutama pelajar dalam rangka berkomunikasi, belajar, hingga berkreasi. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan olehnya.

“Pelajar akan mendapatkan kemudahan, karena kalau kita tanya kepada keluarga yang kurang mampu, ya membeli kouta itu cukup mahal ya,” tutur Ganjar.

Maka dari itulah, kata Ganjar, dirinya bersama Mahfud MD mengagas program ‘Gratisin’ untuk internet gratis, super cepat, dan merata kepada pelajar.

“Dan mereka membutuhkan itu, karena setelah pandemi ada banyak tugas yang mesti diselesaikan dengan menggunakan fasilitas digital, mangkanya inilah yang mendorong kita untuk membikin internet gratis,” papar Ganjar.

Lebih jauh, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan dalam mengagas program ‘Gratisin’ tersebut terlebih dahulu dengan pakar. Nantinya, mereka akan diberikan internet dengan kecepatan yang tinggi secara merata.