Ganjar Minta Pendukungnya Temui Rakyat: Itulah Real Count Sebenarnya

SEMARANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang. Dalam pertemuan ini, Ganjar meminta pendukungnya untuk turun ke akar rumput guna meraih dukungan rakyat kepada pasangan Ganjar-Mahfud.

Hal ini menjadi satu dari tiga pesan yang dititipkan dalam pertemuan dengan TPC dan relawan se-karesidenan Semarang.

“Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada mereka,” kata Ganjar saat bertemu dengan TPC dan relawan di Hotel Santika Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

Ganjar berbicara langkah pertama, yakni harus bertemu langsung dengan masyarakat. Ia bilang komunikasi intens tersebut merupakan hasil suara sesungguhnya ketimbang survei.

“Satu bertemu dengan akar rumput untuk bisa berkomunikasi dengan intens. Karena bertemu dengan rakyat itulah real count sebenarnya yang bisa kami ketahui secara sosiologis,” ujarnya.