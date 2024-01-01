Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud Disambut Antusias Anak Muda

SEMARANG – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meluncurkan program internet super cepat, gratis, dan merata. Ini dilakukan setelah peluncuran program satu keluarga miskin satu sarjana di Wonogiri dan SMK Gratis Lulus Langsung Kerja di Sukoharjo.

Ganjar menggandeng artis dan influencer ternama Indonesia, seperti Fuji, Thariq Halilintar, Harris Vrza, Iqbal, dan lainnya, dalam peluncuran program internet gratis, di Borsumy Heritage Kota Lama Semarang, Senin (1/1/2024).

“Ini program yang anak muda butuhkan, Pak Ganjar emang paling paham apa yang kami inginkan,” ucap Ardian, salah satu peserta yang menyambut program dengan penuh suka cita.

Ardian mengatakan, internet di Indonesia masih kalah jika dibandingkan negara lain. Selain kecepatannya yang masih di bawah rata-rata, remaja berusia 20 tahun itu mengungkapkan penyebarannya juga tidak merata di seluruh wilayah.

“Jangankan di daerah terpencil luar Jawa, di Jawa saja masih banyak daerah yang masuk blank spot. Padahal semua sekarang serba digital, dan internet menjadi kebutuhan yang mendesak dipenuhi,” ujarnya.

Peserta lainnya, Rio, salah satu pelajar Kota Semarang pun menyambut gembira program Gratisin Ganjar. Menurut remaja 17 tahun itu, program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya yang memiliki anak usia belajar.

“Kami sekarang kebutuhan internet untuk belajar sangat tinggi. Seminggu bisa Rp100.000. Saya sendiri tidak sanggup, sampai minjam wifi tetangga hanya untuk kerjakan tugas,” ungkapnya.

Dengan program internet super cepat, gratis, dan merata ini, Rio mengaku tak perlu khawatir dalam mengakses internet. Selain mendukung proses belajar mengajar, program ini juga bisa menjembatani kreasi anak muda Indonesia di industri digital.

“Sudah tepatlah. Ini program yang manfaatnya pasti banyak dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Gratisin merupakan program yang digagas Ganjar untuk mempercepat kemajuan bagi Indonesia. Dengan internet super cepat, gratis dan merata, diharapkan banyak kreasi dan inovasi anak muda di bidang digital akan tumbuh.