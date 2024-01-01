Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bakal Hadirkan Layanan Internet Gratis dan Merata di Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |21:05 WIB
Ganjar Bakal Hadirkan Layanan Internet Gratis dan Merata di Indonesia
Ganjar bakal hadirkan layanan internet gratis dan merata di Indonesia. (MPI/Riyan Rizki)
SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjanjikan bakal menghadirkan layanan internet gratis super cepat, gratis melalui program GratisIN. Layanan internet gratis itu nantinya merata seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara launching program GratisIN di Borsumy Heritage, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024). Ganjar menilai, saat ini kecepatan internet di Indonesia lumayan lambat di kawasan ASEAN.

“Coverage-nya ternyata tidak terlalu merata. Inilah kenapa infrastruktur untuk teknologi informasi kita mesti siapkan. Yang kedua, kecepatan internetnya mesti kita tingkatkan,” kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan, nantinya pemberian akses internet gratis untuk sekolah dapat membantu siswa. Ia berkeinginan nantinya seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya pendidikan secara online.

Ganjar berharap pembangunan infrastruktur untuk internet dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dia melihat dari potensi anak muda yang banyak menggunakan internet untuk mendorong mereka lebih berkreasi.

"Yang pertama kita mesti menyiapkan infrastruktur penyebarannya, kalau kita mau adil, ya di Indonesia Timur juga mesti dapatkan itu," tuturnya.

"Yang kedua kecepatan. Yang ketiga kita musti bicara siapa yang memanfaatkan ini. Maka pilihan kita pertama adalah para pelajar," sambungnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dengan program tersebut, siswa akan lebih mudah untuk mengakses internet. Terlebih, kata dia, berkaca saat pengalaman pandemi Covid-19 yang mengharuskan siswa belajar secara online.

"Apalagi kalau mereka dapat internet gratis, saya kira potensi-potensi dari mereka akan bisa terangkat, pelajar akan bisa mendapat kemudahan, karena kalau tidak mampu kadang-kadang merasakan ya beli kuota itu cukup mahal," tuturnya.

