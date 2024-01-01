Detik-Detik Kecelakaan Bus di Tol Japek, Telan Korban Jiwa 6 Penumpang

KARAWANG - Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi menjelaskan kronologi kecelakaan bus yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya KM 41 A, Desa Wanasari, Kabupaten Karawang, pada Minggu 31 Desember 2023. Peristiwa kecelakaan tersebut, menyebabkan enam orang tewas dan belasan lainnya menderita luka-luka.

Kata dia, berawal saat bus PO Bhineka bernomor polisi E-7706-AA yang dikendarai Dea Aprilian (28) saat itu menuju arah Cikampek, saat tiba di KM 41, berjalan di lajur dua oleng ke sebelah kiri. Saat oleng, bus kemudian menabrak pembatas jalan di sebelah kiri jalan. Tabrakan itu membuat bus terbalik.

“Bus terbalik (usai menabrak guadrill) dengan bagian depan bus menghadap Jakarta,” kata Kusmayadi, Senin (1/1/2024).

Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan penumpang bus menjadi korban. Setidaknya enam orang tewas dan belasan lainnya luka-luka, seluruh korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Rosela Karawang.

“Enam meninggal dunia (dua meninggal di tempat kejadian), empat luka berat dan 13 luka ringan,” tutupnya.

(Awaludin)