Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Caleg Perindo Djoni Toat: Banyak Masyarakat yang Membutuhkan

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah yang berlangsung di Pasir Koja, Kota Bandung pada Kamis (28/12/2023).

Dalam kegiatan yang bertempat di Pusat Sentra Tahu Cibuntu, Jalan Aki Padma RT 06 RW 07, Lapang Ocehan Cibuntu, Kecamatan Babakan Ciparay ini, turut dihadiri Caleg DPR RI Dapil Jabar 1, Dr. Djoni Toat Muljadi, S.H., M.M dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 6, dy S. Hidayat, S.E., M.M., CHRA.

Djoni mengatakan, pihaknya menargetkan 1.000 lebih masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini. Sebab, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu telah menyiapkan segala kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam Bazar Murah tersebut.

"Target hari ini mudah-mudahan yang hadir lebih dari 1.000 peserta. Karena hari ini khusus kita menyelenggarakan bazar murah minyak goreng, snack dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat," ucap Djoni saat ditemui di lokasi.

Terkait pemeriksaan kesehatan gratis, Djoni mengungkapkan, hal ini juga dapat membantu masyarakat ditengah cuaca Kota Bandung yang tak menentu.

"Kami melihat karena sekarang ini di Kota Bandung cuaca sedang tidak menentu, musim penghujan juga. Jadi banyak masyarakat yang kelihatannya membutuhkan pemeriksaan kesehatan," ungkapnya.