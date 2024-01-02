Pemilu 2024, Caleg Perindo Ratih Purnamasari Bidik Suara Perempuan

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat IX, Ratih Purnamasari mengaku kerap menyasar pemilih perempuan dalam upaya memberikan pendidikan politik. Pasalnya, Ratih mengatakan, jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2024 mendatang cukup banyak.

"Jadi setiap ketemu itu saya sempatkan memberikan short off kayak pendidikan politik tidak langsung. Saya juga bilang kepada anak-anak remaja (perempuan) yang saat ini di generasi serba canggih," kata Ratih dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (21/12/2023).

BACA JUGA: Warga Sidoarjo Berharap Caleg Perindo Tetap Mengakomodir Kepentingan Rakyat Jika Sudah Terpilih

Ratih, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Kartini Perindo itu menjelaskan, dirinya selalu mengingatkan kepada para pemilih pemula untuk tidak apatis terhadap politik. Dia juga berpesan agar para pemilih pemula tersebut belajar memahami visi dan misi setiap calon yang akan ber kontestasi.

"Saya bilang udah deh pilih perempuan aja. Karena kita ibu lho. Kita tahu apa yang dibutuhkan sesama perempuan, apa yang menjadi persoalan perempuan," terangnya.

Di samping itu, Ratih juga mengaku senang partai yang dinaunginya sangat terbuka kepada kaum perempuan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya keterisian kaum perempuan yang mendaftar menjadi Caleg dari Perindo.

"Kebetulan saya di KPPI, saya berani katakan bahwa meskipun kita belum ada di parlemen tapi kami sudah bisa mengantar caleg-caleg perempuan di atas rata-rata," pungkasnya.

(Arief Setyadi )