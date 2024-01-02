Rekaman Tunjukkan Momen Pesawat Japan Airlines Terbakar Hebat Sesaat Setelah Mendarat

Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari pesawat Japan Airlines yang bertabrakan di Bandara Haneda, Jepang, 2 Januari 2024. (Foto: Reuters)

TOKYO – Kecelakaan yang terjadi di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pada Selasa, (2/1/2024) menyebabkan pesawat Airbus A350 Japan Airlines yang membawa 379 penumpang dan awak pesawat terbakar hebat. Tayangan televisi menunjukkan pasukan pemadam kebakaran berusaha keras memadamkan kobaran api yang melalap pesawat tersebut.

Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pesawat itu berubah menjadi bola api sesaat setelah mendarat di landasan pada pukul 6 sore waktu setempat. Siaran langsung dari stasiun televisi NHK memperlihatkan pesawat tergelincir saat mendarat.

Seluruh penumpang dan awak penerbangan tersebut secara ajaib berhasil selamat dan dievakuasi sementara pesawat dilalap api. Namun, lima dari enam kru pesawat penjaga pantai yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meninggal dunia, sementara seorang lainnya mengalami luka serius.

Rekaman dan gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penumpang berteriak di dalam kabin yang dipenuhi asap dan berlari melintasi aspal menjauhi perosotan evakuasi.

“Saya merasakan ledakan seperti kami menabrak sesuatu dan tersentak ke atas saat kami mendarat,” kata seorang penumpang kepada kantor berita Kyodo. "Saya melihat percikan api di luar jendela dan kabin dipenuhi gas dan asap."

Api berkobar selama sekira dua jam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan dengan upaya keras dari pasukan pemadam kebakaran.