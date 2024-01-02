6 Fakta Gempa M4,8 Sumedang, Pusatnya di Darat hingga Sejumlah Rumah Rusak

KABUPATEN Sumedang diguncang gempa Magnitudo 4,8 pada Minggu 31 Desember 2023, sekira pukul 20.34 WIB. Pusat gempa berada di 2 kilometer timur laut Kabupaten Sumedang. Tepatnya berada di 6.85 Lintang Selatan (LS) dan 107.94 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 5 kilometer. Getaran gempa terasa lemah hingga lemah di beberapa wilayah yakni Lembang, Subang, Garut dan Bandung. Berikut sejumlah faktanya:

1. Getaran Gempa Terasa dari Bandung hingga Bekasi

Gempa yang berada di kedalaman10 Km tersebut, terasa hingga Bekasi. Di mana sejumlah warga membincangkan gempa itu melalui group Whatsapp.

"Gempa lur, sebentar berasa tadi," ujar salah satu warga Bantargebang, Bekasi.

Lalu getaran gempa terasa lemah hingga lemah di beberapa wilayah yakni Lembang, Subang, Garut dan Bandung.

“III-IV Sumedang, III Lembang, II - III Subang, II-III Bandung, II Garut,” tulis keterangan itu.