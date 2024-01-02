Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cek Gudang Logistik KPU, Kapolresta Pekanbaru Petakan Daerah Rawan Agar Pemilu Berjalan Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:52 WIB
Cek Gudang Logistik KPU, Kapolresta Pekanbaru Petakan Daerah Rawan Agar Pemilu Berjalan Damai
Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat (foto: MPI/Banda)
A
A
A

PEKANBARU - Polresta Pekanbaru melakukan pengecekan Gudang logistik di Kantor KPU Pekanbaru Jalan Parit Indah. Pengecekan ini untuk memastikan kesiapan logistik dan semuanya yang berkaitan dengan Pemilu.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika juga dalam rangka Cooling System atau Pemilu Damai. Dalam kunjungan pucuk pimpinan Polresta Pekanbaru juga memetakan daerah rawan.

“Pengecekan ke KPU Pekanbaru dan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan Pemilu, agar berjalan lancar, aman dan damai. Mari bersama kita menyukseskan Pemilu dengan damai,” kata Kombes Jeki, Selasa (2/1/2024).

Dalam pengecekan, Kombes Jeki didampingi Waka Polresta Pekanbaru AKBP AKBP Hengky Poerwanto, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana.

"Kita melakukan pengecekan untuk penyimpanan logistik. Untuk memastikan keamanan Pemulu di gudang KPU kita adakan pemasangan CCTV," imbuhnya.

Usai melakukan kunjungan ke Kantor KPU Pekanbaru, rombongan juga bergerak ke Kantor Bawaslu Pekanbaru Jalan Puyuh Kecamatan Sukajadi. Di sana Tim Polresta Pekanbaru melakukan pertemuan dengan pihak Bawaslu dalam persiapan Pemilu.

Setelah rapat bersama, mereka mengunjungi sentra Gakkumdu Pemulu Pekanbaru yang berada di area Kantor Bawaslu. Disana mereka membahas terkait kesiapan tahapan Pemilu 2024, maupun langkah-langkah dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu.

"Kita juga sudah memastikan daerah rawan dan sangat rawan. Sangat rawan misalnya di TPS Melebung ini daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Jadi perlu pengawasan yang lebih ekstra demi menciptkan Pemilu damai," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
