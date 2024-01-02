Logistik Pemilu 2024 Ditemukan di Rumah Warga Diduga Dijadikan Gudang Ilegal

SUMUT - Logistik pemilu 2024 yang terdiri dari ratusan boks ditemukan di gudang logistik ilegal di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara pada 30 Desember 2023 lalu.

Seharusnya logistik ini setibanya di Pulau Nias langsung didistribusikan di empat kabupaten dan kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunungsitoli.

Ditemukannya logistik pemilu ini di salah satu rumah warga diduga dijadikan gudang ilegal di kota Gunungsitoli viral di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat di Kepulauan Nias.

Lantaran diragukan proses tahapan pemilu ini akan berpotensi pelanggaran pelanggaran khususnya di Kepulauan Nias.

Menurut Kordiv HP2H Bawaslu Gunungsitoli, Lutrerman Harefa, logistik yang ditemukan di gudang ilegal tersebut adalah semuanya boks berisi C1 plano saat ditemukan sebagian besar boks logistik dalam kondisi telah rusak dan sedang disortir sejumlah pekerja yang berada di dalam gudang dan itu merupakan sebuah dugaan pelanggaran.

Saat ini, semua komisioner KPU dan Bawaslu dari empat kabupaten dan kota di Kepulauan Nias sedang mengikuti rapat koordinasi terkait pengamanan logistik tersebut di Polres Nias.

(Arief Setyadi )