Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Logistik Pemilu 2024 Ditemukan di Rumah Warga Diduga Dijadikan Gudang Ilegal

Iman Jaya Lase , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:12 WIB
Logistik Pemilu 2024 Ditemukan di Rumah Warga Diduga Dijadikan Gudang Ilegal
Logistik Pemilu ditemukan di rumah warga (Foto: Iman Jaya Lase)
A
A
A

SUMUT - Logistik pemilu 2024 yang terdiri dari ratusan boks ditemukan di gudang logistik ilegal di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara pada 30 Desember 2023 lalu.

Seharusnya logistik ini setibanya di Pulau Nias langsung didistribusikan di empat kabupaten dan kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunungsitoli.

Ditemukannya logistik pemilu ini di salah satu rumah warga diduga dijadikan gudang ilegal di kota Gunungsitoli viral di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat di Kepulauan Nias.

Lantaran diragukan proses tahapan pemilu ini akan berpotensi pelanggaran pelanggaran khususnya di Kepulauan Nias.

Menurut Kordiv HP2H Bawaslu Gunungsitoli, Lutrerman Harefa, logistik yang ditemukan di gudang ilegal tersebut adalah semuanya boks berisi C1 plano saat ditemukan sebagian besar boks logistik dalam kondisi telah rusak dan sedang disortir sejumlah pekerja yang berada di dalam gudang dan itu merupakan sebuah dugaan pelanggaran.

Saat ini, semua komisioner KPU dan Bawaslu dari empat kabupaten dan kota di Kepulauan Nias sedang mengikuti rapat koordinasi terkait pengamanan logistik tersebut di Polres Nias.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement